Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку регионального минфина.

Отмечается, что бюджет на текущий год не сбалансирован на 14 млрд рублей — это более трети плановых расходов региона на 2020 год. Согласно справке, бюджетом не обеспечены расходы в сфере ЖКХ, связи, аренды, питания, медикаментов, угля, горючего, ремонта.

Кроме того, нет денег на предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям республики, на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, исполнение судебных актов по выпадающим доходам ресурсоснабжающих организаций, поддержку производителей сельхозтоваров, а также развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных услуг ЖКХ, в том числе подготовке к холодному периоду.

Минфин Хакасии планирует обратиться в федеральный центр.

Хакасия является одним из беднейших субъектов России, она занимает 73-е место из 85 по уровню денежных доходов на душу населения.