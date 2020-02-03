Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
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Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Уточняется, что организационному комитету по проведению форума поручено представить предложения о новых сроках его проведения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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