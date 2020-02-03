В Госдуме высказались насчет увеличения штрафов за шум в ночное время

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская прокомментировала подготовленный группой депутатов законопроект о повышении штрафов за нарушения тишины. Об этом пишет ТАСС.

Она поддержала эту идею. По ее мнению, данный закон необходим, однако в нем должны быть четко прописаны полномочия полиции.

Хованская пояснила, что работники правоохранительных органов не пресекают нарушения, поскольку в законе четко не прописаны их полномочия.

По ее мнению, следует прописать этот момент.

До этого стало известно, что в России могут ужесточить наказание для шумных соседей. Инициативу уже также успела прокомментировать исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.