«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер «Магнит» остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости».

Поставки прекращены также в связи с усложнением логистики. Утверждается, что это не окажет заметного влияния на стоимость товаров.

Помидоры, перец, мандарины, виноград и помело из КНР составляли в прошлом году около 3% оборота сети. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран и увеличила закупки российской продукции.

Ранее стало известно, что из магазинов Владивостока начали пропадать овощи на фоне закрытия границы с Китаем из-за коронавируса, а цены на продукцию местных производителей увеличились.

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