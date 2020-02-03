Официальный курс евро вырос к рублю

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Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Курс евро вырос на 1,1945 рубля, до 70,7921 рубля.

Курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».