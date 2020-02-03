Предприятие Роскосмоса приступило к производству лифтов
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Предприятие Роскосмоса Усть-Катавский вагоностроительный завод приступил к производству лифтов. Об этом сообщает входящая в состав Роскосмоса Объединенная ракетнокосмическая корпорация (ОРКК).
«Реализуется проект по производству и последующего сервисного обслуживания современных лифтов. К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год», — указано в релизе компании.
Известно, что лифты станут частью гражданской продукции госкорпорации.
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