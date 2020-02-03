Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экономический форум был намечен на 12–14 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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