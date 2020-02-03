Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
close
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Экономический форум был намечен на 12–14 февраля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков: проведение инвестфорума в Сочи под вопросом из-за коронавируса
— «Ъ»: экономический форум в Сочи находится под угрозой отмены из-за коронавируса