Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

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После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.

Отмечается, что остальные рынки также резко упали.

Как уточняется, с отметкой Тайвань данный индекс уменьшился на 2,8%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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