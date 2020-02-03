«Известия»: домохозяйкам могут начать платить пособие

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 3 февраля направит на рассмотрение в Госдуму инициативу, согласно которой предлагается платить неработающим женщинам пособие в размере свыше 12 тысяч рублей в месяц, если в семье есть три человека. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, такая финансовая помощь необходима из-за «тяжелого, изнуряющего, монотонного труда» таких женщин.

«Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела», — сказал Жириновский.

Парламентарий отметил, что выплаты за период декрета являются отличной мерой, «но этого мало».