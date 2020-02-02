Доходы госбюджета Украины оказались в январе ниже прогноза почти на 25%

Украинский Минфин сообщил, что в январе 2020 года доходы государственного бюджета страны были почти на 25% меньше, чем ожидалось, передает ТАСС.

Согласно данным ведомства, доход украинского бюджета в январе составил чуть больше $1,7 млрд, хотя прогнозировалось получить на $554 млн больше.

Предполагается, что причинами несбывшихся прогнозов стали курс гривны, а также низкие цены на газ.

Стоит отметить, что бюджет Украины был утвержден Радой еще в ноябре 2019 года. Общие доходы должны составить 93,7 млрд гривен (около $48,7 млрд), а расходы — около 1180,1 млрд гривен (около $48,2 млрд).

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