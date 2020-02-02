Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Об этом сообщает ТАСС.

«Партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства», — пояснил Помпео.

Госсекретарь США отметил возможную пользу такого сотрудничества для сельскохозяйственного и нефтегазового сектора республики. При этом Помпео подчеркнул, что США уважают свободу Казахстана при выборе деловых партнеров.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США прибыл в Казахстан с рабочим визитом.

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