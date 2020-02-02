Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Теперь заявление на визу можно будет подать за полгода до запланированной поездки, при этом сделать это можно будет в электронном виде.

Новые правила увеличивают визовый сбор с €60 до €80, так как действующий сбор не покрывает расходы на обработку заявок из-за инфляции.

Путешественникам с позитивной историей поездок, часто посещающих Шенгенскую зону, будут выдаваться визы на многократный въезд, их срок действия будет постепенно повышаться от 1 до 5 лет.

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