Джонсон заявил, что Британия не пойдет на уступки в торговой сделке с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет идти на уступки во время обсуждения торговой сделки с Европой. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед бизнесменами, зарубежными послами и руководителями аналитических центров.

Джонсон в своей речи подчеркнул, что страна не будет допускать «согласование, юрисдикции европейских судов и уступок».

Уточняется, что при этом Британия намерена стремиться заключить с Евросоюзом сделку о свободной торговле, которая существует у ЕС с Канадой. Таким образом, между Великобританией и Европой установятся беспошлинные торговые отношения, однако будет установлен ряд таможенных проверок и изолирован важный для Британии рынок услуг.

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