Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории. Об этом сообщает портал Ura.Ru.

Сопредседатель партии «Демократический выбор», старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков отметил, что такая инициатива станет экономические невыгодной для Белоруссии.

Он отметил, что Минск нуждается именно в нефти таких сортов, которые подойдут для загрузки в нефтеперерабатывающие заводы.

Эксперт также уточнил, что Россия осуществляет поставки такой нефти без пошлин, а американские компании предлагают сырье по рыночной цене. По его мнению, США не смогут с помощью такого плана помочь президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Ранее Помпео заявил, что компании США смогут обеспечить нефтью Белоруссию на 100%.

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