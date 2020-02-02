В Крыму ответили на предложение Киева о продаже воды на полуостров

В Крыму ответили на предложение члена партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрия Аристова о продаже воды на полуостров. об этом сообщает РИА «Новости».

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению водоснабжения с полуостровом.

Он также добавил, что предложенные Украиной инициативы часто не доходят до реализации.

Парламентарий отметил, что для избежания провокаций необходимо будет проверять воду на соответствие стандартам качества. По его мнению, гарантии на то, что водная блокада не повторится, отсутствуют.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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