В московском метро и наземном транспорте подорожал проезд

С 1 февраля в столичном метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте увеличилась стоимость проезда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, билет на одну поездку в столичном метро, МЦК и в пределах «Центральной» зоны МЦД по карте «Тройка» теперь стоит не 38, а 40 рублей.

Кроме того, стоимость билетов на одну и две поездки увеличились на 2 и 4 рубля, соответственно.

Также подорожал проезд на МЦД в зоне «Пригород» по билету «Кошелек» карты «Тройка». Сейчас одна поездка стоит 47 рублей вместо 45 руб.

Отмечается, что еще с 1900 до 1970 руб стала выше цена проездного «Единый» на 60 поездок.