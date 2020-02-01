Помпео предупредил о китайской угрозе на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, из-за прихода Китая на Украину есть определенные вызовы, передает телеканал ABC.

Он заявил, что Пекин предпринимает действия, не идущие «на пользу украинскому народу».

При этом госсекретарь не объяснил данную точку зрения.

«Есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая», — сказал Помпео.

Ранее стало известно, что Помпео с официальным визитом прибыл на Украину.

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