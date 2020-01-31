Россия и Белоруссия согласовали подход к решению ситуации на «Дружбе»

Российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что Россия и Белоруссия согласовали принципиальный подход к решению ситуации на нефтепроводе «Дружба». цитирует «Интерфакс».

По его словам, стороны постоянно обсуждают вопросы поставок нефти в Белоруссию и говорят о компенсациях из-за «грязной нефти».

«Не сомневаемся, что текущие переговоры не окажут влияния на нефть, поставляемую транзитом через территорию республики», — заключил он.

В апреле 2019 года в трубопровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, попала загрязненная хлоридами нефть, прокачку пришлось остановить.

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