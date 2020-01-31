Песков: проведение инвестфорума в Сочи под вопросом из-за коронавируса

Вопрос о возможности переноса инвестфрума в Сочи из-за распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, окончательное решение за председателем правительства.

«Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся ... это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением», — сказал Песков.

Российский инвестиционный форум должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.