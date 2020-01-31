Россия надеется на новое торгового соглашения с Британией после Brexit

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия пока никак не отреагировала на предложение российской стороны о заключении нового торгового договора между странами после выхода страны из ЕС, цитирует «Интерфакс».

По его словам, Россия уже провела инвентаризацию того, что необходимо сделать с отношениями стран после Brexit.

Посол выразил надежду, что британская сторона ответит на предложение России и страны заключат всеобъемлющее торговое соглашение. Также РФ и Британии необходимо подписать договоры в сфере авиации, транспорта, торговли и не только.

«Но до этого, наверное, очень далеко», — добавил Келин, объяснив это тем, что Британия занимается более срочными для нее делами.

Выход Британии из Евросоюз намечен на 31 января 2020 года.

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