Рубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.

В свою очередь, курс евро снизился на 13 копеек и достиг отметки — 69,70 руб.

Стоимость нефти Brent увеличилась на 1,4%, до 58,14 доллара за баррель.

Накануне официальный курс евро повысился на 73,87 коп., а курс доллара — на 64,25 коп.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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