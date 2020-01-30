США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

Минфин США ввел санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.

Документ опубликован на сайте ведомства.

Ранее в Минфине США заявили, что страна решила расширить санкционные меры против Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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