Белоруссия стала основным источником санкционной продукции в России

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин сообщил, что больше всего в РФ санкционной продукции поступает из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобное происходит из-за того, что основные российские партнеры по (Евразийский экономический союз) ЕАЭС не присоединились к ответным санкциям Москвы. Тем самым большая часть «санкционки» идет на белорусском направлении.

Булавин отметил, что подобные товары чаще всего ввозят в страну российские компании.

Он сообщил, что в 2019 году в РФ было выявлено 4 тыс. тонн санкционной продукции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена контрсанкций: сколько мы теряем

— Минсельхоз отреагировал на идею передачи санкционных товаров на благотворительность

— Минсельхоз оценил идею запрета уничтожения санкционных продуктов