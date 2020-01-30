FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Британская газета Financial Times заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.

По словам аналитиков, упомянутых изданием в качестве источников, в настоящее время Москве следует больше опасаться снятия ограничений, чем введения новых.

Эксперты считают, что российская экономика развивается, несмотря на замедление экономического роста. Также они отметили, что появился Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд.

FT считает, что подобное произошло благодаря «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».

При этом они отмечают, РФ сумела сократить госрасходы, заставила банки «расчистить балансы», потратила несколько триллионов рублей на программы по импортозамещению, ограничила ввоз продуктов из Евросоюза для развития собственного производства, а также изменила траты в нефтяной и газовой отраслях.

Британские эксперты считают, что подобные результаты ни с чем несравнимы. Так, госдолг России равен около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%.

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