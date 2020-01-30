Коэффициент индексации пособий с февраля составит 1,03
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливается в размере 1,03. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
В пояснительной записке уточняется, что выплаты будут производиться один раз в год, начиная с 1 февраля 2020 года. Их размер будет зависеть от коэффициента индексации, который определяется в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.
В документе говорится, что речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях для ветеранов, инвалидов и граждан, имеющих детей.
Кроме того, они коснутся граждан, подвергшиеся воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
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