Резервный фонд правительства РФ будет увеличен почти на 170 млрд рублей в 2020 году
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении резервного фонда правительства в текущем году на 169,4 млрд рублей за счет неиспользованных в 2019 году средств. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Предусматривается увеличение фонда на на 169 млрд 415 млн 895,7 тыс. рублей.
Отмечается, что данные средства остались неиспользованными к 1 января 2020 года.
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