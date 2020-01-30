Резервный фонд правительства РФ будет увеличен почти на 170 млрд рублей в 2020 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении резервного фонда правительства в текущем году на 169,4 млрд рублей за счет неиспользованных в 2019 году средств. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Предусматривается увеличение фонда на на 169 млрд 415 млн 895,7 тыс. рублей.

Отмечается, что данные средства остались неиспользованными к 1 января 2020 года.

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