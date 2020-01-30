Американская компания заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская компания United Parcel Service (UPS) заказала 10 тыс. электромобилей на сумму около в €400 млн у британской компании Arrival, которую основал бывший глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов. Об этом сообщает газета Guardian.

Издание оценивает сумму контракта в €400 млн — €600 млн. Стоимость одного автомобиля может быть около €40-60 тыс., что равно цене автомобиля Telsa 3 американского бизнесмена Илона Маска.

Отмечается, что первая партия на 10 тыс. электрокаров Arrival появится в Великобритании, Европе и Северной Америке в 2020-2024 годах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля

— В Минпромторге назвали дату начала производства российского электрокара

— На лицо ужасный: как выглядит электропикап Илона Маска