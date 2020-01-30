Для персональных данных россиян откроют рынок

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильский Нuman Digital Capital откроют маркетплейс «Датамания» компании IDX, где россияне смогут зарабатывать на предоставлении компаниям согласия на использование своих персональных данных. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора IDX (принадлежит ФРИИ) Светлану Белову.

По данным издания, «Датамания» станет доступна для пользователей iOS и Android весной. За год проект планирует привлечь миллион пользователей.

Однако эксперты отмечают, что компании пока не готовы платить за такие данные большие деньги.

Уточняется, что «Датамания» уже подписала несколько контактов с крупными операторами персональных данных, что «подтверждает интерес бизнеса», по словам директора ФРИИ по технологическому развитию Сергея Алимбекова.

Ранее во ФРИИ заявили, что каждый гражданин России сможет зарабатывать таким образом на своих данных до 60 тыс. руб. в год.