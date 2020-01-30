Boeing впервые с 1997 года понес убытки в годовом исчислении

Boeing понес убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года. Об этом сообщает CNBC.

Согласно отчету компании, чистый убыток корпорации в 2019 году составил $636 млн против чистой прибыли в размере $10,46 млрд, зафиксированной в 2018 году.

Генеральный директор компании Дэвид Кэлхун признал, что впереди много работы. По его словам, в настоящее время компания сосредоточена на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing.

Самолеты Boeing 737 Max были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

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