Трамп подписал соглашение с Мексикой и Канадой о свободной торговле

Американский лидер Дональд Трамп подписал новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой после одобрения документа конгрессом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В Вашингтоне отмечают, что данное соглашение призвано обеспечить новые рабочие места в США и улучшить защиту для «трудолюбивых американцев» по всей стране.

Трамп заявил, что новый договор является «огромной победой» для американских производителей и работников автомобильной промышленности.