На Украине рассказали об истощении собственных запасов газа

На Украине рассказали, что в стране почти закончились запасы газа из собственных месторождений. Об этом в Facebook рассказали представители дочерней компании «Нафтогаз Украины» «Укргазодобычи».

В публикации приводятся данные газовых запасов на пяти главных месторождениях станы. Все они истощены на более, чем 79%.

Так в Шебелинское месторождение находится около 11% газа, Западно-Крестищенское истощено на 90%. Кроме того, Яблоновское месторождение опустошено на 79%, а Ефремовское и Мелиховское содержат по 18% газа.

Уточняется, что компания занимается активным поиском новых месторождений. За 2019 год таких было открыто три.

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