Суд присяжных признал бизнесмена Аверьянова невиновным в убийстве на фабрике «Меньшевик»

Суд присяжных признал бизнесмена Илью Аверьянова невиновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, предпринимателя освободили в зале суда.

Присяжные ответили утвердительно на вопрос, был ли 27 декабря 2017 года убит охранник Осипов на фабрике «Меньшевик», но отрицательно на то, сделал ли это Аверьянов.

На вопрос о виновности бизнесмена в избиении у фабрики человека по фамилии Замосковный заседатели также ответили «нет».

Присяжные пришли к выводу, что убийство охранника было совершено не для того, что препятствовать работе судебных приставов.

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