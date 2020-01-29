Суд присяжных признал бизнесмена Аверьянова невиновным в убийстве на фабрике «Меньшевик»
Суд присяжных признал бизнесмена Илью Аверьянова невиновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, предпринимателя освободили в зале суда.
Присяжные ответили утвердительно на вопрос, был ли 27 декабря 2017 года убит охранник Осипов на фабрике «Меньшевик», но отрицательно на то, сделал ли это Аверьянов.
На вопрос о виновности бизнесмена в избиении у фабрики человека по фамилии Замосковный заседатели также ответили «нет».
Присяжные пришли к выводу, что убийство охранника было совершено не для того, что препятствовать работе судебных приставов.
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