Leonardo покупает Kopter, чтобы упрочить лидерство на рынке вертолетов
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Итальянский аэрокосмический холдинг Leonardo приобрел компанию Swiss Kopter Group у транснациональной корпорации Lynwood. Об этом сообщает сайт холдинга.
Отмечается, что Leonardo выкупит 100% акций компании.
По словам гендиректора Leonardo Алессандро Профумо, данный шаг позволит компании укрепить свой основной бизнес и расширить лидерство на рынке вертолетов.
«Благодаря этому приобретению мы получим инновационные навыки и технологии, которые дополнят наши собственные, а также будут способствовать тому, чтобы мы были в авангарде инноваций и конкурентоспособности», — добавил Профумо.
Как ожидается, сделку закроют в первом квартале 2020 года.