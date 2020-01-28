Leonardo покупает Kopter, чтобы упрочить лидерство на рынке вертолетов

Итальянский аэрокосмический холдинг Leonardo приобрел компанию Swiss Kopter Group у транснациональной корпорации Lynwood. Об этом сообщает сайт холдинга.

Отмечается, что Leonardo выкупит 100% акций компании.

По словам гендиректора Leonardo Алессандро Профумо, данный шаг позволит компании укрепить свой основной бизнес и расширить лидерство на рынке вертолетов.

«Благодаря этому приобретению мы получим инновационные навыки и технологии, которые дополнят наши собственные, а также будут способствовать тому, чтобы мы были в авангарде инноваций и конкурентоспособности», — добавил Профумо.

Как ожидается, сделку закроют в первом квартале 2020 года.