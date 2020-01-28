Туроператоры РФ временно прекращают прием организованных групп из КНР

Российские туроператоры с 28 января временно прекращают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что ограничения на отправку китайских граждан ввели власти КНР с целью предотвратить распространение вируса.

27 января стал последним днем приема в России организованных групп туристов из Китая.

«Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — говорится в сообщении.

Туристов, которые уже выехали в Россию, не вернут на родину досрочно.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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