Эксперты выяснили, каким будет размер прибавки к пенсии по ГПП

Эксперты подсчитали, в каком размере россияне смогут получать пенсию при ее увеличении за счет системы гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании FinExpertiz.

Как отмечается, таким образом пенсия увеличится в среднем на 16,5 тыс. рублей.

Такие цифры были получены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет.

Жители Москвы и Сахалинской области смогут получить наибольшие выплаты — 32,7 тыс. и 30 тысяч рублей соответственно, а наименьшие – жители Тувы и Карачаево-Черкесской республики — 7,8 тыс. и 9,3 тыс. рублей.

Эксперты закладывали в расчеты доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП.

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