Украинский миллиардер купил королевскую виллу во Франции за €200 млн

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов приобрел во Франции принадлежавшую королю Бельгии Леопольду II (1965 - 1909) виллу за €200 млн. Об этом сообщает издание Forbes.

Компания бизнесмена SCM Holdings Limited купила дом у итальянского производителя алкогольных напитков Campari Group. Сделку назвали «долгосрочной инвестицией».

В сообщении SCM Holdings Limited указано, что компания ставит недвижимость в Европе и Северной Америке наравне с полезными ископаемыми, металлами, энергией, медиа и транспортом.

Вилла Les Cedres с 14 спальнями расположена на 35 акрах земли в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра. Когда-то ею владел король Бельгии Леопольд II.

В 1920-е года ее приобрела семья Марнье, занимавшаяся производством ликера Grand Marnier. В 2016 года Campari купила Grand Marnier Group, тогда же получив и виллу Les Cedres. Спустя год Campari наняла брокера Savills для того, чтобы продать виллу за €350 млн.

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