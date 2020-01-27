Москва попросила у Минска доказательства ущерба от «грязной нефти»

Москва ожидает, что Минск предоставит необходимые документы, доказывающие ущерб, который нанесен Белоруссии от «грязной нефти». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России Дмитрия Мезенцева.

По его словам, их наличие может стать основой для выплаты компенсации со стороны РФ.

Он также отметил, что оба государства согласны с предоставлением доказательств, инициативу поддержало Министерство энергетики и те «хозяйствующие субъекты, которые являются партнерами белорусских коллег».

Посол добавил, что все договоренности уже осуществлены

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