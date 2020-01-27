Роспотребнадзор: нет случаев заражения коронавирусом через посылки из Китая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет выявленных случаев заражения коронавирусом посредством получения посылок из Китая, цитирует ТАСС.

По ее словам, также не зафиксированы случай заражения через какие-либо предметы, привезенные из Китая.

Однако Попова подчеркнула, что она опирается на данные, которые предоставили коллеги-исследователи. По их данным, вирус не выживает при температуре выше 40°C и он слабо устойчив в окружающей среде.

«Но это требует дополнительного изучения», — добавила она.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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