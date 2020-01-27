Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

После открытия торговой сессии рубль показал сильное снижение на фоне роста числа заболевших коронавирусом и погибших от него, гласят данные Мосбиржи.

По данным на 10.03 мск, курс доллара увеличился на 26 коп. и составил 62, 33 руб.

В свою очередь, курс евро вырос на 28 коп. до 68,76 руб.

Индекс Мосбиржи в начале торгов опустился на 1,5% и составил ниже 3100 пунктов, а РТС н6а 1,8%.

Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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