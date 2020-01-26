Связь отставки правительства с отказом россиян от майонеза нашли в Финляндии

Эксперт из Финляндии связал отставку российского правительства с отказом граждан России от майонеза. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По мнению автора материала, спрос россиян на майонез упал как из-за стремления жителей крупных городов вести здоровый образ жизни, так и из-за снижения уровня доходов проживающих в регионах.

Также последним фактором журналист объясняется недовольство россиян в политической сфере, поскольку «россияне стали меньше поддерживать государственных руководителей».

Он уточнил, что с целью борьбы с такими настроениями в обществе был инициирован роспуск и смена правительства.

«Поправки к Конституции и изменение состава правительства вскоре отвлекли внимание от проблем употребления майонеза в стране», — заключил журналист.

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