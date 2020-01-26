Греф посоветовал россиянам валюту для хранения сбережений

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что большинство своих сбережений он хранит в рублях, так как курс достаточно стабильный. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия - 1».

Однако глава российского банка отметил, что часть накопленных денег у него хранятся и в долларовом эквиваленте, а также в евро.

«Зависит все от объема накоплений», — добавил он.

По словам Грефа, россиянам лучше всего хранить свои деньги в национальной валюте, ведь рубль показывает стабильность.

Согласно официальному курсу на 27 января, курс евро уменьшился на 39,32 коп. и составил 68,2924 руб. В свою очередь, курс доллара снизился почти на 15 коп. и достиг отметки 61,8031 руб.

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