В Британии впервые показали посвященную Brexit монету

В Британии была впервые представлена монета, которая выпущена в честь выхода страны из ЕС. Ее показал член парламента страны и канцлер казначейства Саджид Джавид в Twitter.

Монета темно синего цвета имеет номинал в 50 пенсов. На ней белыми буквами на английском языке написан лозунг: «Мир, процветание и дружба со всеми странами. 31 января 2020 год».

Ее должны выпустить тиражом 3 миллиона экземпляров и ввести в эксплуатацию в день выхода Британии из Евросоюза, то есть 31 января.

«Эта монета знаменует собой начало захватывающей новой главы в британской истории», — написал Джавид в подписи к фотографии.

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