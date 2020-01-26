В Британии впервые показали посвященную Brexit монету
В Британии была впервые представлена монета, которая выпущена в честь выхода страны из ЕС. Ее показал член парламента страны и канцлер казначейства Саджид Джавид в Twitter.
Монета темно синего цвета имеет номинал в 50 пенсов. На ней белыми буквами на английском языке написан лозунг: «Мир, процветание и дружба со всеми странами. 31 января 2020 год».
Ее должны выпустить тиражом 3 миллиона экземпляров и ввести в эксплуатацию в день выхода Британии из Евросоюза, то есть 31 января.
«Эта монета знаменует собой начало захватывающей новой главы в британской истории», — написал Джавид в подписи к фотографии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Елизавета II подписала билль о выходе Британии из состава ЕС
— Британцы уничтожат тысячи отчеканенных к Brexit монет
— Королевский монетный двор Британии выпустил самую большую в мире монету