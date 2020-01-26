В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения «За безопасность» предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД. Об этом сообщает RT.

Как стало известно, они уже передали соответствующее обращение в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Отмечается, что в российском законодательстве уже есть ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции.

«Однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников», — заявил в послании руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

На сегодняшний день незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов наказывается штрафом в размере до 1,5 тысяч рублей с конфискацией формы.