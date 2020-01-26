Состояние Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю

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Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю выросло на $1,7 млрд и установилось на отметке в $32 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что такой показатель был зафиксирован за счет роста капитализации компании Tesla, 22% акций которой владеет Маск.

Как стало известно, рыночная стоимость компании за неделю выросла на 16% и достигла $100 млрд.

Уточняется, что такой скачок позволил Тesla занять вторую строчку по капитализации среди автомобильных компаний мира, отдав первое место японской Toyota.

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