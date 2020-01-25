Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа
Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера.
Политик уполномочил кабмин провести переговоры с российской стороной. По результатам диалога правительство имеет право вносить в соглашение сторон не принципиальные изменения.
Указ датирован 23 января 2020 года, однако был выложен лишь 25 января.
Накануне Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями. Он добавил, что Белоруссия не требует низкий цены, а настраивает на равной цене с Россией, чтобы предприятия могу конкурировать на одних условиях.
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