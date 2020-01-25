Отложен первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X

Первый запланированный испытательный полет нового самолета Boeing — 777X отложили из-за неблагоприятных метеоусловий, говорится в Twitter компании.

Полет должен был состояться в пятницу, 24 января, в 10.00 по местному времени (21.00 по мск.) с аэродрома Пайн-Филд в Вашингтоне. Однако взлететь воздушное судно не смогло из-за усиления ветра.

«Самолет простоял в конце взлетно-посадочной полосы из-за ненастной погоды», — сообщили в компании.

В связи с этим компания решила перенести первый полет Boeing 777X на субботу, 25 января.

«Завтра попробуем еще раз, начиная с 10 часов утра», — говорится в другом посте.

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