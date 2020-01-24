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В связи со случаями заражения коронавирусом нового типа, которые происходят в Китае, Ростуризм порекомендовал россиянам не посещать Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ведомство советует россиянам воздержаться от поездок в КНР в туристических целях.

«До нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе сообщалось, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

Как известно, жертвами болезни стали уже 26 человек.

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