Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими ценами на газ при поставках в республику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия не требует низкий цены, а настраивает на равной цене с Россией, чтобы предприятия могу конкурировать на одних условиях.

Кроме того, глава республики напомнил, что когда Белоруссия продавала «Газпрому» трубу, то была четкая договоренность, что цена газа будет одинаковая с Россией, однако спустя время об этом уговоре забыли.

«Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило», — заключил он.

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