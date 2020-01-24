Bloomberg: запрет на продажу путевок для туристов ввели в Китае

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Министерство культуры и туризма Китая ввело запрет на продажу путевок на внутренние и международные курорты. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ ведомства.

Отмечается, что на такой шаг власти КНР решили пойти в рамках сдерживания распространения нового типа коронавируса.

Как уточняется, запрет вступил в силу в пятницу, 24 января.

Ожидается, что такое решение нанесет сильный удар по сфере туризма, поскольку китайские туристы потратили в 2018 году свыше $130 млрд за границей.

Жертвами пневмонии нового типа в КНР стали уже 26 человек, а инфицированными свыше тысячи.

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