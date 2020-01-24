Bloomberg: запрет на продажу путевок для туристов ввели в Китае
Министерство культуры и туризма Китая ввело запрет на продажу путевок на внутренние и международные курорты. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ ведомства.
Отмечается, что на такой шаг власти КНР решили пойти в рамках сдерживания распространения нового типа коронавируса.
Как уточняется, запрет вступил в силу в пятницу, 24 января.
Ожидается, что такое решение нанесет сильный удар по сфере туризма, поскольку китайские туристы потратили в 2018 году свыше $130 млрд за границей.
Жертвами пневмонии нового типа в КНР стали уже 26 человек, а инфицированными свыше тысячи.
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