Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой фактически связан со старым правительством России во главе с бывшим премьером Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Глава республики отметил, что на протяжении пяти лет Минск движется к мировой цене на нефть, однако столкнулся с российским налоговым маневром, в результате чего Белоруссия терпит убытки на вывозных таможенных пошлинах.

«Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — заявил Лукашенко.

По мнению главы государства, подобные меры усложняют отношения между Россией и Белоруссией.

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